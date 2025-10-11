ETV Bharat / technology

Oppo ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

OPPO FIND X9 SERIES LAUNCH DATE
ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 (X/@that_chand)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 2:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2025 ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ Oppo ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

IMC 2025 ਵਿੱਚ Oppo ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ MediaTek ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Dimensity 9500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ MediaTek ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ SoC ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Oppo ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਮ G1-ਅਲਟਰਾ GPU ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 9500 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33% ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ 42% ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਪੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਮਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਚ ਫਰੇਮ ਦਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ Oppo ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 16GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ ਦੀ ਔਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। Find X9 ਅਤੇ Find X9 Pro ਨੂੰ Chasing Red, Velvet Titanium ਅਤੇ Frosty White ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ColorOS 16 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 7,500mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ Hasselblad ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। Oppo Find X9 Pro ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 70mm ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ 200MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ Hasselblad ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

