Oppo Find X9 ਅਤੇ X9 Pro ਦੀ ਜਾਣੋ ਲਾਂਚਿੰਗ ਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Oppo, Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਕੈਮਰਾ, ਨਵਾਂ Dimensity 9500 ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Oppo Find X9
Oppo Find X9 Series (Photo Credit- OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025 at 2:34 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ, Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੋਨ, ਫਾਇੰਡ ਐਕਸ9 ਅਤੇ ਫਾਇੰਡ ਐਕਸ9 ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। Oppo ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ Oppo ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ BIS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ NBTC ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ Oppo 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Oppo Find X9 Series ਦੀ ਡਿਟੇਲ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Find X9 ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ CPH2797 ਹੈ, ਅਤੇ Find X9 Pro ਦਾ CPH2791 ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ BIS ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ Find X9 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ Find X9 Pro ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ

ਇਸ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਪੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ - ਵੈਲਵੇਟ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਫ੍ਰੌਸਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਮਿਸਟ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਇੰਡ ਐਕਸ9 ਪ੍ਰੋ ਸਿਰਫ ਵੈਲਵੇਟ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਫ੍ਰੌਸਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 9500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16-ਅਧਾਰਤ ਕਲਰਓਐਸ 16 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Oppo ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ f/2.1 ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ 200MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 70mm ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Oppo Find X9 ਦੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 6.59-ਇੰਚ OLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਅਲਟਰਾ-ਨੈਰੋ ਬੇਜ਼ਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ "R-ਐਂਗਲ" ਕਰਵਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP Sony LYT808 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ 50MP Samsung JN5 ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ, ਇੱਕ Sony LYT600 ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਸੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ 2MP ਮਲਟੀ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

