ETV Bharat / technology

LinkedIn ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਐਪ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ 'Job Portel' - OPENAI JOBS PLATFORM

ਓਪਨਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

OPENAI JOBS PLATFORM
OPENAI JOBS PLATFORM (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੁਣ ਓਪਨਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਓਪਨਏਆਈ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਓਪਨਏਆਈ ਜੌਬਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਓਪਨਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਫਿਦਜੀ ਸਿਮੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਨ ਡੀਅਰ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਐਕਸੈਂਚਰ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।-ਓਪਨਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਫਿਦਜੀ ਸਿਮੋ

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ

ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਪਨਏਆਈ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਯੋਗ, ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਏਆਈ-ਕਸਟਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ।

ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਟੈਕਕ੍ਰੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਡਜੀ ਸਿਮੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨਏਆਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਯਾਨੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਏਆਈ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ, ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAI NEW JOB PORTALOPENAIOPENAI LINKEDIN ALTERNATIVECHATGPT JOB PORTALOPENAI JOBS PLATFORM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਕਰੋ ਪਛਾਣ

YouTube Premium Family Plan ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ!

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.