OpenAI ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ChatGPT
ChatGPT Pulse ਹੁਣ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Published : September 26, 2025 at 1:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Pulse ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਵੇਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨਵੀਂ OpenAI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
Pulse ਕੀ ਹੈ?
Pulse ਅਸਲ 'ਚ ChatGPT ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Pulse ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚੈਟਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 5-10 ਛੋਟੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ChatGPT ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Now in preview: ChatGPT Pulse— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025
This is a new experience where ChatGPT can proactively deliver personalized daily updates from your chats, feedback, and connected apps like your calendar.
Rolling out to Pro users on mobile today. pic.twitter.com/tWqdUIjNn3
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਪਸ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਜੀਮੇਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰ ਰਾਤ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ "Great, that’s it for today" ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ?
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $200 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।