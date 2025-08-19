ETV Bharat / technology

OpenAI ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ChatGPT Go, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ - CHATGPT GO IN INDIA

OpenAI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ChatGPT Go ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CHATGPT GO IN INDIA
CHATGPT GO IN INDIA (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ChatGPT Go ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 399 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਚਿੱਤਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਮੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ChatGPT ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ChatGPT Plus ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ChatGPT Go ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ChatGPT Plus ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ChatGPT Go ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ChatGPT ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ChatGPT ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਕ ਟਰਲੀ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ChatGPT Go ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ChatGPT Go ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਮਾ, 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ, 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਮੈਮੋਰੀ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ 399 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।

UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ

399 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੋਜਨਾ - ਮੁਫ਼ਤ
  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗੋ ਪਲਾਨ - 399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਪਲਾਨ - 1,999 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋ ਪਲਾਨ - 19,999 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ChatGPT Go ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 399 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਚਿੱਤਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਮੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ChatGPT ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ChatGPT Plus ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ChatGPT Go ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ChatGPT Plus ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ChatGPT Go ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ChatGPT ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ChatGPT ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਕ ਟਰਲੀ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ChatGPT Go ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ChatGPT Go ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਮਾ, 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ, 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਮੈਮੋਰੀ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ 399 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।

UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ

399 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੋਜਨਾ - ਮੁਫ਼ਤ
  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗੋ ਪਲਾਨ - 399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਪਲਾਨ - 1,999 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋ ਪਲਾਨ - 19,999 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAI LAUNCHES CHATGPT GOCHATGPT INDIACHATGPT GOCHATGPT RS 399 PLANCHATGPT GO IN INDIA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.