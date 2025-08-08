ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਪੀਟੀ-5 ਹੈ। ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਟੀ-5 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਯਾਨੀ ਜੀਪੀਟੀ-4 ਅਤੇ ਜੀਪੀਟੀ-4o ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੀਪੀਟੀ-5 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਪੀਟੀ-5 ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ
ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 10:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
GPT-5 is here.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
Rolling out to everyone starting today.https://t.co/rOcZ8J2btI pic.twitter.com/dk6zLTe04s
GPT-5 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
OpenAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਪੀਟੀ-5 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਗਣਿਤ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ AI ਮਾਡਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ChatGPT ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
GPT-5 now rolled out to 20% of paid users and doing >2B TPM on the API! so far so good...— Sam Altman (@sama) August 7, 2025
excellent work by the eng and infra teams!
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GPT-5 ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭਾਵ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
GPT-5 is here - and it’s #1 across the board.— lmarena.ai (@lmarena_ai) August 7, 2025
🥇#1 in Text, WebDev, and Vision Arena
🥇#1 in Hard Prompts, Coding, Math, Creativity, Long Queries, and more
Tested under the codename “summit”, GPT-5 now holds the highest Arena score to date.
Huge congrats to @OpenAI on this… https://t.co/QArg7vguYO pic.twitter.com/NZYIATjNhw
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 5 ਦੀਆਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬਾਲ ਰੋਲਿੰਗ ਗੇਮ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਚੈਲੇਂਜ, ਡਰੱਮ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਲੋ-ਫਾਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GPT-5 has 4 new chat personalities: Cynic, Robot, Listener, Nerd.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
Find them in Customize ChatGPT in settings.
Research preview. Text-only. Opt-in. Change anytime.
Written by Robot in GPT-5. pic.twitter.com/XxyWYNYxHt
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GPT-5 ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ AI ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ, ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
when you get access to gpt-5, try a message like "use beatbot to make a sick beat to celebrate gpt-5".— Sam Altman (@sama) August 7, 2025
it's a nice preview of what we think this will be like as AI starts to generate its own UX and interfaces get more dynamic.
it's cool that you can interact with the… pic.twitter.com/Mm6FcFwpkn
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GPT-5 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ChatGPT ਦਾ ਨਵਾਂ AI ਮਾਡਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
GPT-5 ਪ੍ਰੋ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ GPT-5 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ GPT-4o ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ 45% ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ OpenAI ਦੇ O3 ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ 80% ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GPT-5 Pro ਨੇ ਹੁਣ O3-Pro ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। GPT-5 Pro ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ GPT-5 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਪਿਊਟ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GPT‑5 is available to all Plus, Pro, Team, and Free users starting today with access for Enterprise and Edu coming in one week. It may take a few days to roll out to all Free users.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
- Pro users get unlimited access to GPT-5 & access to GPT‑5 Pro, ideal for the most challenging,…
OpenEye ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ GPT-5 Pro ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ GPQA ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ GPT-5 Pro ਨੂੰ "GPT-5 ਸੋਚ" ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 67.8% ਵਾਰ GPT-5 Pro ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸਦੇ 22% ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਿਆ।
GPT-5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
OpenAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ GPT-5 ChatGPT ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ GPT-5 ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, GPT-5 ਨੇ ਹੁਣ GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ OpenAI o3/o4-mini ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
GPT-5 ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੈਕਸ CLI ਵਿੱਚ GPT-5 ਨਾਲ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ChatGPT ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
|ਯੂਜ਼ਰ ਟਾਈਪ
|GPT-5 ਪਹੁੰਚ
|ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
|Free Users
|GPT-5 ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਡਲ
|ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
|ਪਲੱਸ ਉਪਭੋਗਤਾ
|GPT-5 ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਡਲ
|ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਭੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ
|ਪ੍ਰੋ ਉਪਭੋਗਤਾ
|GPT-5 + GPT-5 ਪ੍ਰੋ
|ਅਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
|ਟੀਮ ਉਪਭੋਗਤਾ
|GPT-5 ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਡਲ
|ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
|ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ / ਐਜੂ
|GPT-5 (1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ)
|ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ GPT-5 ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GPT-5 ਮਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ AI ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-