ਸਿਰਫ਼ 1,599 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ OnePlus ਦੇ ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ? - ONEPLUS NORD BUDS 3R LAUNCH

OnePlus ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Nord Buds 3r ਈਅਰਬਡਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ONEPLUS NORD BUDS 3R LAUNCH
ONEPLUS NORD BUDS 3R LAUNCH (ONEPLUS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 3:23 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਈਅਰਬਡਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Nord Buds 3r ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 54 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਨੂੰ IP55 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Nord Buds 3r ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Nord Buds 3r ਵਿੱਚ 12.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ-ਕੋਟੇਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਸੈਟ EQ ਮੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੇ-ਬੈਂਡ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਮਾਸਟਰ EQ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ OnePlus 3D ਆਡੀਓ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 360-ਡਿਗਰੀ ਇਮਰਸਿਵ ਸਾਊਂਡਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੋਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ OnePlus Nord Buds 3r ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, ਗੂਗਲ ਫਾਸਟ ਪੇਅਰ, ਡਿਊਲ-ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਈਅਰਬਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 47ms ਘੱਟ-ਲੇਟੈਂਸੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। OnePlus Nord Buds 3r ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 54 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ TÜV Rheinland ਬੈਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Nord Buds 3r ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ

OnePlus Nord Buds 3r ਦੀ ਕੀਮਤ 1,799 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,599 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਈਅਰਬਡ OnePlus India ਈ-ਸਟੋਰ, OnePlus ਸਟੋਰ ਐਪ, OnePlus ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟੋਰ, Amazon, Flipkart, Myntra, Croma, Reliance, Vijay Sales, Bajaj Electronics ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

