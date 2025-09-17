Ola Electric ਨੇ 10 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਲੱਖਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : September 17, 2025 at 10:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Ola Electric ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਲੱਖਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Ola Roadster X+ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬੰਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ Ola Electric ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ Ola Roadster X+ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡੁਅਲ-ਟੋਨ ਸੀਟ, ਰਿਮ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ 'ਤੇ ਲਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿਡ ਬਾਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬੈਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, Ola Electric ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ 4680 ਭਾਰਤ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Ola S1 Pro+ 5.2kWh ਅਤੇ Roadster X+ 9.1kWh ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਈ-2-ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।