ਹੁਣ Flipkart ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Royal Enfield, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੁਣ Flipkart ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Royal Enfield, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
Royal Enfield ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Flipkart ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 21, 2025 at 1:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੁਰਾਣੇ-ਆਧੁਨਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Royal Enfield ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 350 ਸੀਸੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 350 ਸੀਸੀ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਵਿੱਚ Royal Enfield Classic 350, Gaon Classic 350, Bullet 350, Meteor 350, ਅਤੇ Royal Enfield Hunter 350 ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Royal Enfield ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 350 CC ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਕਈ ਲਚਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ Royal Enfield ਡੀਲਰ ਵਿਕਰੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
Flipkart ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀ. ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਨੁਭਵ ਨਿੱਜੀ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ।"
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ GST 2.0 ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਰੌਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ GST ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ GST 2.0 ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ 350cc ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹29,500 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Royal Enfield Scram 450, Himalayan 450, Interceptor 650, Continental GT 650, Classic 650 ਅਤੇ ਹੋਰ 650cc ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।