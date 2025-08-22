ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਯਾਨੀ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਫੀਨਿਕਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਪਲ ਹੈਬਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਟੋਰ ਦਾ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Apple lands at the Gateway to South India – Bengaluru!
📍 Phoenix Mall of Asia, Hebbal
📅 Sep 2
🦚 Peacock-inspired design celebrating India’s pride
✅ 8,000 sq ft of pure Apple experience
First Floor | Units F39–F43
ਤੀਜੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਐਪਲ ਹੇਬਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੰਗੀਨ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੀਜੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ, ਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ "ਟੂਡੇ ਐਟ ਐਪਲ" ਨਾਮਕ ਮੁਫਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਐਪਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਬਾਂਦਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਐਪਲ ਬੀਕੇਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਡਰਾਈਵ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਟੀਵਾਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ, ਮੈਕ, ਐਪਲ ਵਾਚ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਅਤੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
