ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ
ਐਪਲ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੀਕੇਸੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਬਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਟੋਰ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਪੁਣੇ ਦੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼, ਮੈਕਬੁੱਕ, ਆਈਪੈਡ, ਐਪਲ ਵਾਚ, ਏਅਰਪੌਡਸ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈਗ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਸ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 68 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਐਪਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਟਮ ਵਾਲਪੇਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈੱਟਅੱਪ, iOS 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਐਪਲ ਟ੍ਰੇਡ-ਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਐਪਲ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਐਪਲ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐਪਲ ਪਿਕਅੱਪ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
