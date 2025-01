ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ Nothing Phone 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ Nothing Phone 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ Nothing ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੈਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WIP ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੈਚ 'ਚ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਖਿਤਿਜੀ ਪੀਲ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Nothing ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਡਿਊਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Nothing ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਡਿਊਲ Nothing Phone 2a ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੈਚ 'ਚ ਫੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਾਈਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕੇਨਾਈਨ ਪੋਕੇਮੋਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਡਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ Nothing ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਟੀਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸਟਰ ਏਵਨ ਬਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ "2025: Nothing ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਲ"। ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਰਥ ਹੈ - '2025 Nothing ਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ AI ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, Nothing ਨੇ Android 15 ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Nothing ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-