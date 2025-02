ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ - NOTHING PHONE 3A SERIES LAUNCH DATE

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Nothing Phone 3a ਅਤੇ Nothing Phone 3a Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ Nothing Phone 3a ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਦਾ ਕੈਮਰਾ