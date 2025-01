ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Nothing ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਥਿੰਗ ਫੋਨ 3ਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ?

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਜ਼ਰ 'ਚ 'ਸੀਰੀਜ਼' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ Nothing Phone 3a ਅਤੇ Phone 3a Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ, Nothing Phone 3a ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 3a ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Nothing Phone 3a ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ 3a ਪਲੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ Nothing Phone 3a 'ਚ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੁਆਲਕਾਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Nothing ਫੋਨ 2ਏ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੇਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone 3a ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.8-ਇੰਚ ਦੀ OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ Nothing ਫੋਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ Snapdragon 7s Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਐਂਡਰਾਈਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Nothing OS 3.1 ਮਿਲੇਗਾ।

NOTHING PHONE 3A SERIES (Flipkart)

ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Nothing Phone 3a ਨੂੰ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ Nothing ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਤੱਕ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ 'ਚ ਸੈਲਫੀ ਲਈ 32 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ Nothing Phone 3a 'ਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 45W ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Nothing Phone 2a ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 2a ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

