ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Nothing ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 3a ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ Nothing Phone 3a ਅਤੇ Nothing Phone 3a Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone 3a ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ FHD+Resolution ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 3,000nits ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ 'ਚ 4nm Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 50MP ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ 32MP ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 50ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Nothing Phone 3a Pro ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone 3a Pro 'ਚ 6.77 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s ਜੇਨ 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ 'ਚ 50MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 50ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Nothing Phone 3a ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Nothing Phone 3a ਦੇ 8GB+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Nothing Phone 3a Pro ਦੀ ਕੀਮਤ

Nothing Phone 3a Pro ਦੇ 8GB+128GB ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999, 8GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 31,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ, IDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ OneCard ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Nothing Phone 3a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ

Nothing Phone 3a ਸਮਾਰਟਫੋਨ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਮਿੰਟਸ, ਕ੍ਰੋਮਾ, ਵਿਜੈ ਸੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਜਦਕਿ Nothing Phone 3a Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਮਿੰਟਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ Nothing Phone 3a Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

