ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone (3) ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 8s Gen 4 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm ਦਾ ਟਾਪ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਵਰਜਨ ਯਾਨੀ Snapdragon 8s Gen 4 SoC ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ Nothing ਦੇ CEO Carl Pei ਨੇ Nothing Phone (3) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 3nm Snapdragon 8 Elite ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।

Nothing Phone (3) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਚਿੱਪਸੈੱਟ

Nothing ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone (3) ਇੱਕ 4nm Snapdragon 8s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ Nothing ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਹ Qualcomm ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Nothing Phone (3) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Nothing ਨੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 93,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ Nothing Phone (3) ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 68,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ Nothing ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Nothing Phone 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ CPU 36 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼, GPU 88 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ NPU 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚਿੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋਕ ਦਿਨ ਭਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-