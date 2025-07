ETV Bharat / technology

Nothing Phone (3) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ - NOTHING PHONE 3 LAUNCH

NOTHING PHONE 3 LAUNCH ( NOTHING )

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Nothing Phone (3) ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲਾਈਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਲਾਈਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਲਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s ਜਨਰਲ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Nothing Phone (3) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 6.67-ਇੰਚ AMOLED ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 4,500 nits (HDR) ਅਤੇ 1,600 nits (HMB) ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਅਲਟਰਾ HDR ਅਤੇ 30Hz ਤੋਂ 120Hz ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1000Hz ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਰ ਅਤੇ 2160Hz PWM ਡਿਮਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Nothing Phone (3) ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4nm ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OIS ਵਾਲਾ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ OIS ਵਾਲਾ 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Nothing Phone (3) ਵਿੱਚ 5,500mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 65W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone (3) ਨੂੰ 54 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Nothing Phone (3) ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਛੋਟ

Nothing Phone (3) ਦੇ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਟਾਪ-ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 89,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। Nothing ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 74,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 84,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Nothing Phone (3) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਮਿੰਟ, ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼, ਕਰੋਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Nothing Phone (3) Nothing Ear ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

