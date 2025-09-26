ETV Bharat / technology

Nothing ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਬ

Nothing ਨੇ CMF ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ Optiemus ਨਾਲ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 1,800 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

CMF INDIAN BRAND
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ Carl Pei (Left-X/getpeid | Right-CMF by Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 2:51 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ CMF (ਰੰਗ, ਸਮੱਗਰੀ, ਫਿਨਿਸ਼) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ CMF ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ CMF ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ CEO Carl Pei ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

Optiemus ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, Nothing ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਆਪਟੀਮਸ ਇਨਫਰਾਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ (ਜੇਵੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ CMF ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਟੀਮਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।"

Nothing ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ

Nothing ਦਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ, CMF, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Nothing ਨੇ ਇਸ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬਜਟ-ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। CMF ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ CMF Buds Pro, Watch Pro, ਅਤੇ 65W GaN ਚਾਰਜਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, CMF Phone 1 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ CMF Phone 2 Pro ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

