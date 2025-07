ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 3 ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Nothing Headphone (1) ਹੈ। ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨੂੰ Nothing ਦੁਆਰਾ ਆਡੀਓ ਇਨੋਵੇਟਰ KEF ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧੁਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Nothing Headphone (1) ਦੀ ਕੀਮਤ

Nothing Headphone (1) ਦੀ ਕੀਮਤ 21,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ Flipkart, Flipkart Minutes, Myntra, Vijay Sales, Croma ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਸੇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 19,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Nothing Headphone (1) ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Headphone (1) ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਜੇਟ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਐਨਸੀ-ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਫੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਲਕਾ ਭਾਰ (329 ਗ੍ਰਾਮ) ਹੈ, ਐਡਜਸਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਆਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਰੋਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਲਰ, ਪੈਡਲ ਅਤੇ ਬਟਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਅਮ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਮੀਡੀਆ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੋਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨੂੰ Nothing ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਡੀਓ ਕੰਪਨੀ KEF ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ 40mm ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਡੀਓ ਮੋਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੌਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੋਡ ਅਤੇ ਸਪੇਸੀਅਲ ਆਡੀਓ ਮੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਲੂਟੁੱਥ 5.3 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਅਰਿੰਗ, ਫਾਸਟ ਪੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋ-ਲੇਟੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,040mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ANC ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 35 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ 2.4 ਘੰਟੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨੂੰ Nothing X ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

