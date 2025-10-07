ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਅੱਜ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 7, 2025 at 5:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜੌਨ ਕਲਾਰਕ (John Clarke), ਮਿਸ਼ੇਲ ਐਚ. ਡੇਵੋਰੇਟ (Michel H. Devoret) ਅਤੇ ਜੌਨ ਐਮ. ਮਾਰਟਿਨਿਸ (John M. Martinis) ਹਨ। ਇਕੱਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ - ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਕਲਾਰਕ, ਡੇਵੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਣ ਇਕੱਠੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਣ ਹੋਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਪਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਸਫਸਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ।
ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੁਆਂਟਮ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਲੇ ਏਰਿਕਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
|ਨਾਮ
|ਜਨਮ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
|ਪੀਐਚਡੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
|ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
|ਜੌਨ ਕਲਾਰਕ
|1942, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
|1968 – ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ
|ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ
|ਮਿਸ਼ੇਲ ਐੱਚ. ਡੇਵੋਰੇਟ
|1953, ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ
|1982 – ਪੈਰਿਸ-ਸੂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰਾਂਸ
|ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ
|ਜੌਨ ਐਮ. ਮਾਰਟਿਨਿਸ
|1958
|1987 – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ
|ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਜੋਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।