Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ? - GOOGLE PIXEL 10 SERIES LAUNCH DATE

Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 12:28 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ਅਤੇ Pixel 10 Pro Fold ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Pixel 10 Pro Fold ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਪਲ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਏਆਈ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਕਸਲ 10, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਐਕਸਐਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?

WinFuture ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Google ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Pixel Buds 2a, Pixel Watch 4 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਯਾਨੀ Pixel 10 Pro Fold ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ iPhone 17 ਨੂੰ Google ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ Pixel 10 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 48MP, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 12MP ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 10.8MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Google Pixel 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਸਿਰਫ Pixel ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਨਵੀਂ Pixel ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਇੱਕ Tensor G5 ਚਿੱਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ TSMC ਦੀ 3nm ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਗਭਗ Pixel 9 ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਯਾਨੀ ਕੈਪਸੂਲ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ Pixel 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6.3 ਅਤੇ 6.8 ਇੰਚ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ Actua ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

