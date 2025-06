ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3 ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ? - NOTHING PHONE 3 LAUNCH DATE

NOTHING PHONE 3 LAUNCH DATE ( NOTHING )

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing Phone 3 ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Nothing Phone 2 ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ Nothing Phone 2 ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Nothing Phone 3 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ Nothing Phone 3 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ Nothing Phone 3 ਦਾ ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ x ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ Nothing Phone 3 ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ultra-precise engineering' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ'। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ Nothing Phone 3 ਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਸ਼ੇਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ Glyph ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Glyph ਇੰਟਰਫੇਸ Nothing ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ