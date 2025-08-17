ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ Ola S1 Pro Sport ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਲਾ ਐਸ1 ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ।
Ola S1 Pro Sport ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ?
ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 13 kW ਫੇਰਿਟ ਮੋਟਰ, ਸਪੋਰਟੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਪੋਰਟੀ-ਟਿਊਨਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ADAS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ 999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Ola S1 Pro Sport ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ Ola S1 Pro Sport ਇੱਕ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਏਅਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਫਰੰਟ ਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਰੇਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀਟ ਫੋਮ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ LED ਹੈ। ਓਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ DRL ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Ola S1 Pro Sport ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ Ola S1 Pro Sport ਵਿੱਚ ADAS ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ADAS ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਟੱਕਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟ ਅਲਰਟ, ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਐਪਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕੈਪਚਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਬਲ ਮੂਡ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਈਡ ਇਨਸਾਈਟਸ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
Ola S1 Pro Sport ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਨਵੀਂ Ola S1 Pro Sport ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫੇਰਾਈਟ ਮੈਗਨੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ 16 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਆਉਟਪੁੱਟ 71 ਐਨਐਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਚੁੰਬਕਾਂ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਨਵੇਂ 4680 ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5.2 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 152 kmph ਦੀ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ, 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0-40 kmph ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ 320 km ਦੀ IDC ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
Ola S1 Pro Sport ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Ola S1 Pro Sport ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਮੋਨੋਸ਼ੌਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ 14-ਇੰਚ ਦਾ ਫਰੰਟ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 791 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰੇਜ 34 ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-