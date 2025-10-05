Google Gemini ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੈਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ
ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੋਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 5, 2025 at 12:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ, ਜੈਮਿਨੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਮਿਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਂਪਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੀਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੀਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਮੀ ਟੂ ਡੀਪ ਸਪੇਸ," "ਗਿਵ ਮੀ ਏ ਵਿੰਟੇਜ ਗ੍ਰੰਜ ਲੁੱਕ," ਅਤੇ "ਕਵਿਜ਼ ਮੀ ਆਨ ਬੇਸਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ।" ਜੈਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ "ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਮੇਜ" ਅਤੇ "ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ" ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਐਪ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਬਦਲ ਰਹੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਡੀਪਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਟਬੋਟ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ, ਸੋਰਾ 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ, ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।