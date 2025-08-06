ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਣਜਾਣ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰ
ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਗਰੁੱਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ Watch Out for Scams and Control ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। Watch Out for Scams ਸੁਝਾਅ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਚੈਟਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਚੈਟਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
