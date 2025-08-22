ETV Bharat / technology

Google Photos 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਬੋਲ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ - GOOGLE PHOTOS AI EDITING

Google Photos ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 4:11 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Made By Google ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ Google Photos ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ AI ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਐਡੀਟਿੰਗ?

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਐਡਿਟ ਲਈ ਟੂਲ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੀ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਏਆਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?

ਸਿਰਫ਼ ਐਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਪਾਰਟੀ ਹੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

