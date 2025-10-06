ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ 2025 Mahindra Bolero Neo, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ

Mahindra ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 2025 Mahindra Bolero Neo ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 8.49 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Mahindra Bolero Neo
2025 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਨਿਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ (Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 10:19 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ SUV ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 2025 Mahindra Bolero Neo ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹8.49 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹8.49 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬ-4-ਮੀਟਰ ਲੈਡਰ-ਫ੍ਰੇਮ SUV ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SUV ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਪ-ਸਪੈਕ N11 ਟ੍ਰਿਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2025 Mahindra Bolero Neo ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਨਵੀਂ ਬੋਲੇਰੋ ਨਿਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਫਾਸੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਿਤਿਜੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 16-ਇੰਚ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਸਬ-4-ਮੀਟਰ SUV ਦਾ ਬਾਕਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਲੂਏਟ ਅਤੇ ਟੇਲਗੇਟ-ਮਾਊਂਟਡ ਸਪੇਅਰ ਵ੍ਹੀਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੋਲੇਰੋ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਨਿਓ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਬਲੂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਸਟੀਲਥ ਬਲੈਕ, ਪਰਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਬੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਰੇ-ਟੋਨ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

2025 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਨਿਓ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਬੋਲੇਰੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਇਸਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਨਿਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 9-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 7-ਇੰਚ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰਪਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SUV ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਰਵਿਊ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਊਲ-ਟੋਨ ਥੀਮ ਹੈ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਜ ਰੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ USB-C ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2025 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਨਿਓ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

2025 Mahindra Bolero Neo ਮੌਜੂਦਾ 1.5-ਲੀਟਰ, 3-ਸਿਲੰਡਰ mHawk 100 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 99 bhp ਅਤੇ 260 Nm ਪੀਕ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

