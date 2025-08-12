ETV Bharat / technology

ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼, 2030 ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ - NASA LUNAR NUCLEAR POWER

ਨਾਸਾ 2030 ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

NASA LUNAR NUCLEAR POWER
ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Image credit: NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 9:15 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦੌੜ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ 2025 ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਅਚਾਨਕ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਸਾ 2030 ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ "ਕੀਪ-ਆਊਟ ਜ਼ੋਨ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਪ-ਆਊਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੰਗਲ ਰੋਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਏਜਰ ਪ੍ਰੋਬ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1992 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

