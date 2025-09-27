ETV Bharat / technology

NASA-ISRO ਦੇ NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਭੇਜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ

NASA-ISRO ਦੇ NISAR ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਡਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਮਾਊਂਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆਈਲੈਂਡ
ਮਾਊਂਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆਈਲੈਂਡ (Photo Credit-NASA/JPL-Caltech)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰਾਡਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ, NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਡਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੂ-ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ NISAR ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ L-ਬੈਂਡ ਰਾਡਾਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ (Maine) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਡੇਜ਼ਰਟ ਆਈਲੈਂਡ (Mount Desert Island) ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫੀਚਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਜੈਂਟਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

NISAR ਚਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ (North Dakota) ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹਨ: L-ਬੈਂਡ (ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ S-ਬੈਂਡ (ISRO ਦੁਆਰਾ)। L-ਬੈਂਡ ਰਾਡਾਰ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ S-ਬੈਂਡ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ, ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ NISAR ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ - ਇਸਰੋ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੱਸ ਅਤੇ S-ਬੈਂਡ ਰਾਡਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਸਾ ਨੇ L-ਬੈਂਡ ਰਾਡਾਰ, ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

NISAR MISSION BENEFITSNISAR EARTH OBSERVATIONNASA ISRO RADAR SATELLITENISAR FIRST IMAGESSYNTHETIC APERTURE RADAR INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖੇ ? ਤਾਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ !

ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.