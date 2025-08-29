ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਈਅਰਬਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Moto Buds Loop ਅਤੇ Bass ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਈਅਰਬਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਈਅਰਬਡਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Moto Buds Loop ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਡ ਬਾਏ ਬੋਸ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12mm ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸੀਅਲ ਸਾਊਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 3D ਵਰਗਾ ਆਡੀਓ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਟਾਕ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 39 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Enter a world where sound feels alive with moto buds LOOP, powered by Sound by Bose. With 12mm drivers, Spatial Audio, all-day comfort, IPX4 resistance, and long battery life with fast charging—your music never stops. Sale starts 1st September at ₹6,999.— Motorola India (@motorolaindia) August 28, 2025
Moto Buds Bass ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ 12.4mm ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ Hi-Res LDAC ਕੋਡੇਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50dB ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ (ANC) ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੋਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਡੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਆਫ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ EQ ਅਤੇ ਟੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ Spatial Audio ਅਤੇ Moto Buds ਐਪ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.3, ਗੂਗਲ ਫਾਸਟ ਪੇਅਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਲੇਟੈਂਸੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ CrystalTalk AI, ENC ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਵਿੰਡ ਨੌਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Step into a new sound dimension with moto buds BASS. Enjoy Super Bass with 12.4mm drivers and Hi-Res LDAC Audio, block noise with 50dB ANC or switch to Transparency Mode. With Dolby Atmos and CrystalTalk AI, clarity is on. Sale starts 8th Sept at ₹1,999.— Motorola India (@motorolaindia) August 28, 2025
Moto Buds Loop ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
Moto Buds Loop ਦੀ ਕੀਮਤ 7,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ ਬਲੂ ਜਵੇਲ, ਡਾਰਕ ਸ਼ੈਡੋ ਅਤੇ ਪੋਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Moto Buds Bass ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
ਮੋਟੋ ਬਡਸ ਬਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-