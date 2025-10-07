7000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 50MP ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਫ਼ੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 8,000 ਤੋਂ ਘੱਟ
Motorola ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
Published : October 7, 2025 at 4:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Motorola ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹8,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ, ਇੱਕ MediaTek Helio G81 Extreme SoC, ਅਤੇ ਇੱਕ 6.88-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ Motorola ਫ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
Moto G06 Power ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
Moto G06 Power ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.88-ਇੰਚ HD+ (720×1,640 ਪਿਕਸਲ) ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ 395ppi ਅਤੇ 600 nits ਦੀ ਸਿਖਰ ਚਮਕ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਲੈਦਰ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Experience elegance in every shade with the new moto g06 POWER. With its premium vegan leather design, massive 6.88" hd+ display, 50mp quad-pixel camera, and a 7000mah battery that lasts up to 3 days — it’s power and style in your pocket. launching 7th oct on flipkart. pic.twitter.com/93ByGTpApX— Motorola India (@motorolaindia) October 6, 2025
ਇਹ ਫੋਨ MediaTek Helio G81 Extreme SoC ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4GB LPDDR4x RAM ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐੱਸਡੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 1TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RAM ਬੂਸਟ ਫੀਚਰ ਨਾਲ RAM ਨੂੰ 12GB ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ f/1.8 ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OS 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
Moto G06 Power 18W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 65 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ 220 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
|ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਵੇਰਵੇ
|ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
|ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਹੈਲੀਓ ਜੀ81 ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ (2xA75 2.0GHz + 6xA55 1.7GHz), ਜੀਪੀਯੂ: ਮਾਲੀ-ਜੀ52 ਐਮਸੀ2
ਰੈਮ: 4 ਜੀਬੀ ਐਲਪੀਡੀਡੀਆਰ4 ਐਕਸ (ਰੈਮ 12 ਜੀਬੀ ਤੱਕ ਬੂਸਟ)
ਸਟੋਰੇਜ: 64 ਜੀਬੀ ਇੰਟਰਨਲ (1 ਟੀਬੀ ਤੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਸਡੀ ਕਾਰਡ ਸਪੋਰਟ)
|ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
|ਓਐਸ: ਐਂਡਰਾਇਡ 15
ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਥਿੰਕਸ਼ੀਲਡ, ਮੋਟੋ ਸਿਕਿਓਰ
ਸਾਈਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ, ਫੇਸ ਅਨਲਾਕ
ਅਪਡੇਟਸ: 0 ਓਐਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ + 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ
|ਡਿਸਪਲੇ
|ਆਕਾਰ: 6.88 ਇੰਚ (17.47cm)
ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ: HD+ (1640×720)
ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ: 120Hz ਤੱਕ
ਚਮਕ: 600 nits (HBM), 450 nits (ਆਮ)
ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 3
ਤਕਨਾਲੋਜੀ: LCD, 8-ਬਿੱਟ ਪੈਨਲ
ਪਹਿਲੂ ਅਨੁਪਾਤ: 20.5:9
|ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ
|ਬੈਟਰੀ: 7000mAh (ਆਮ)
ਚਾਰਜਿੰਗ: 18W ਸਮਰਥਿਤ (ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 20W ਚਾਰਜਰ)
|ਕੈਮਰਾ (ਪਿਛਲਾ)
|ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ: 50MP, f/1.8 ਅਪਰਚਰ
ਵੀਡੀਓ: FHD (30fps), HD (30fps)
ਮੋਡ: ਫੋਟੋ, ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਆਟੋ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਪੋਰਟਰੇਟ, ਪੈਨੋਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ ਮੋਡ, ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ
AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: HDR, ਲੈਵਲਰ, ਟਾਈਮਰ, ਗਰਿੱਡ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ
|ਕੈਮਰਾ (ਸਾਹਮਣੇ)
|ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ: 8MP, f/2.0, 1.12μm ਪਿਕਸਲ
ਵੀਡੀਓ: FHD (30fps), HD (30fps)
ਮੋਡ: ਪੋਰਟਰੇਟ, ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਫੇਸ ਰੀਟਚ, ਲਾਈਵ ਫਿਲਟਰ, ਮਿਰਰ, HDR
|ਆਡੀਓ
|ਸਪੀਕਰ: ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ® ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ
ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ: 3.5mm
ਮਾਈਕ: ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ
|ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
|ਨੈੱਟਵਰਕ: ਡਿਊਲ ਸਿਮ (4G LTE, 3G, 2G)
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz)
ਬਲੂਟੁੱਥ: 6.0
ਸਥਾਨ: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
ਪੋਰਟ: USB ਟਾਈਪ-C (2.0)
|ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
|ਪਿਛਲਾ: ਵੀਗਨ ਲੈਦਰ ਫਿਨਿਸ਼
ਫਰੇਮ: ਪਲਾਸਟਿਕ
ਫਰੰਟ: ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 3
ਵਜ਼ਨ: 220 ਗ੍ਰਾਮ
IP ਰੇਟਿੰਗ: IP64 ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ
|ਰੰਗ
|ਪੈਨਟੋਨ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ, ਪੈਨਟੋਨ ਲੌਰੇਲ ਓਕ, ਪੈਨਟੋਨ ਟੈਂਡਰਿਲ
|ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
|ਮੋਟੋ G06 ਪਾਵਰ, 20W ਚਾਰਜਰ, ਟਾਈਪ-ਸੀ ਕੇਬਲ, ਸਿਮ ਟੂਲ, ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ
|ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਹੈਲੋ UI)
|ਅਟੈਂਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇ, ਤੇਜ਼ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ, DND ਲਈ ਫਲਿੱਪ, ਪਿਕ ਟੂ ਸਾਈਲੈਂਸ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਲਿਫਟ ਟੂ ਅਨਲੌਕ, ਸਾਈਡਬਾਰ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ (ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ)
ਮੋਟੋ G06 ਪਾਵਰ ਕੀਮਤ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹7,499 ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4GB RAM ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਪੈਨਟੋਨ ਲੌਰੇਲ ਓਕ, ਪੈਨਟੋਨ ਟੈਂਡਰਿਲ ਅਤੇ ਪੈਨਟੋਨ ਟੇਪੇਸਟ੍ਰੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਰੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।