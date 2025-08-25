ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਮਿਡਜਰਨੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਏਆਈ Image ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਡਜਰਨੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਿਡਜਰਨੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਏਆਈ Image ਜਾਂ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਾਂਗ ਨੇ ਥ੍ਰੈਡ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਟਾ ਅਤੇ Midjourney ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਮੈਟਾ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
X 'ਤੇ Midjourney ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੇਵਿਡ ਹੋਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਮੱਧ-ਯਾਤਰਾ' ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"-Midjourney ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੇਵਿਡ ਹੋਲਜ਼
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੈਟਾ ਲਈ ਏਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਓਪਨਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਟਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ Midjourney ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ V1 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
