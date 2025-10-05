ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Maserati MCPura ਸੁਪਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਮਸੇਰਾਤੀ ਐਮਸੀਪੁਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

MASERATI MCPURA
Maserati MC Pura Cielo ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ (ਫੋਟੋ - Maserati)
ETV Bharat Tech Team

October 5, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Maserati MCPura ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡਵੁੱਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਵਰਜ਼ਨ, Maserati MCPura Cielo ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ Maserati MCPura ਨੂੰ ₹4.12 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, Maserati MCPura Cielo ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5.12 ਕਰੋੜ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਸੀਪੁਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸੇਰਾਤੀ ਐਮਸੀ20 ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸਲਿਫਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈੱਟਅੱਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Maserati MCPura Cielo
Maserati MCPura Cielo (ਫੋਟੋ- Maserati)

Maserati MCPura ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਪਡੇਟ ਇਸਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। MCPura ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪੇਂਟ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

MASERATI MCPURA
Maserati MCPura Cielo (ਫੋਟੋ- Maserati)

ਮਾਸੇਰਾਤੀ ਐਮਸੀਪੁਰਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਾਸੇਰਾਤੀ ਸੁਪਰਕਾਰ ਸੀਲੋ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਆਉਟ ਲਗਭਗ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੈਂਟਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ-ਐਚਡ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਅਪਹੋਲਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਮੋਨੋਕੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੂਪ ਦਾ ਭਾਰ 1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

MASERATI MCPURA
Maserati MCPura (ਫੋਟੋ- Maserati)

Maserati MCPura ਦਾ ਇੰਜਣ

ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਉਸੇ 3.0-ਲੀਟਰ ਟਵਿਨ-ਟਰਬੋ ਵੀ6 ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ 621 ਬੀਐਚਪੀ ਅਤੇ 730 ਐਨਐਮ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਅੱਠ-ਸਪੀਡ ਡੁਅਲ-ਕਲਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਸਿਰਫ 2.9 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 325 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਮਸੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਸਪੋਰਟਸ, ਕੋਰਸਾ, ਜੀਟੀ ਅਤੇ ਵੈੱਟ।

