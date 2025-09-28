ETV Bharat / technology

ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ? ਜਾਣੋ...

Maruti Victoris ਅਤੇ Maruti Grand Vitara ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...

Maruti Victoris and Grand Vitara
ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ (Photo - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2025 at 7:36 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ SUV ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੇ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ SUV ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ DNA ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ SUV ਹੈ, ਜੋ NEXA ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUV ਵਜੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ARENA ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ SUV ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ: ਕੀਮਤ

ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ₹10.49 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ SUV ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟ੍ਰਿਮਸ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹92,000 ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ₹10.77 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਲਗਭਗ ₹19.7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ADAS, ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਊਇੰਗ ਐਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਡ ਟੇਲਗੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਧੁਨਿਕ SUV ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੀਨਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਵਿਕਟੋਰਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਹਵਾਦਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਹੋਲਸਟ੍ਰੀ, ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਕਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ADAS ਸੂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

Maruti Grand Vitara ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੈ; ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਤ ਸੇਵਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਸ ਵਾਂਗ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ SUV ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ 1.5-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਹਲਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਮੈਨੂਅਲ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਜਾਂ ਈ-ਸੀਵੀਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਇੱਕ CNG ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

