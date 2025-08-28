ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ਨੇ ਆਪਣੀ Grand Vitara ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ - MARUTI SUZUKI BATTERY MANUFACTURING

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੰਸਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MARUTI SUZUKI BATTERY MANUFACTURING
MARUTI SUZUKI BATTERY MANUFACTURING (PTI)
Published : August 28, 2025 at 11:10 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੰਸਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ'

ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਲਾਂਟ (ਟੀਡੀਐਸਜੀ), ਤੋਸ਼ੀਬਾ, ਡੇਨਸੋ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹਿੱਸੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 102 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਕੇ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ 91 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ 79 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 114 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ e-CVT ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਹੰਸਲਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਮਾਰੂਤੀ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 49 kWh ਅਤੇ 61 kWh ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੋ 142 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 192.5 Nm ਟਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਚ ਵੇਰੀਐਂਟ 172 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। WLTP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ 49 kWh ਵੇਰੀਐਂਟ 346 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ 61 kWh ਸਿੰਗਲ-ਮੋਟਰ ਮਾਡਲ 428 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

