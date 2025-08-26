ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki e-Vitara ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ - MARUTI E VITARA PRODUCTION START

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2025 at 7:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੰਸਲਪੁਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (BEVs) 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ TDS ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਤੋਸ਼ੀਬਾ, ਡੇਨਸੋ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਨੂੰ ਹੰਸਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (BEV) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੈਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ

ਮਾਰੂਤੀ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49 kWh ਅਤੇ 61 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ 346 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ WLTP ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਟਰ ਸੰਸਕਰਣ 428 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 61 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡੁਅਲ-ਮੋਟਰ ਵਰਜ਼ਨ 412 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਟਰ 49 kWh ਮਾਡਲ 142 bhp ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 61 kWh ਵੇਰੀਐਂਟ 172 bhp ਦੀ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ 192.5 Nm ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ-ਡਰਾਈਵ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਡੁਅਲ ਮੋਟਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 178 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 300 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

