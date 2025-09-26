Maruti Invicto ਨੂੰ Bharat NCAP ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 5-STAR ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇਨਵਿਕਟੋ MPV ਦਾ ਭਾਰਤ NCAP ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 5-ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Published : September 26, 2025 at 1:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ NCAP ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ MPV, ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਦਾ ਕਰੈਸ਼-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MPV ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 5-ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਗਲੋਬਲ NCAP ਦੇ ਤਹਿਤ 5-ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰੂਤੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੇਡਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ SUV ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 5-ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ NCAP ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ MPV ਨੇ ਫਰੰਟਲ ਆਫਸੈੱਟ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਮੂਵੇਬਲ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.43/16 ਅਤੇ 16/16 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਡਮੀ ਦੇ ਵੱਛੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 1.57 ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਦਾ ਕੁੱਲ AOP ਸਕੋਰ 30.43/32 ਸੀ। ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ MPV ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਪੋਲ ਇਮਪੈਕਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ OK ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਹਾਈਕ੍ਰਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਜ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ NCAP ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਸ਼-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ MPV ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀ, ਨੇ 30.47/32 ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚ AOP ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਅਤੇ ਹਾਈਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਕੋਰ 45/49 ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਟੈਸਟ (24/24) ਅਤੇ CRS ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (12/12) ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਾਹਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 18 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ISOFIX ਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਲੈੱਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ MPV ਆਊਟਬੋਰਡ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ISOFIX ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਰੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, EBD ਦੇ ਨਾਲ ABS, ਰੀਅਰ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ, ਆਟੋ-ਹੋਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਟਬੈਲਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ: ਮਾਰੂਤੀ ਇਨਵਿਕਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹24.97 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹28.61 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।