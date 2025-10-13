Google Map ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ETV Bharat / technology

MapMyIndia ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਪ Mappls ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 9:46 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: MapMyIndia ਨੇ Mappls ਨਾਮ ਦਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਤ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੌਇਸ-ਗਾਈਡੇਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ-ਲੋਕਲ ਸਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਰੱਤਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਹੋ ਵਰਗੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

Mappls ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਲਪ

Mappls ਮੈਪਮਾਈਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਪ ਦਾ 3D ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

MapMyIndia ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ MapMyIndia ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Mappls ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ Mappls ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ @mappls ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ MapmyIndia Maps ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

MapMyIndia ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪਲਸ ਐਪ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਪਲਸ ਐਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

