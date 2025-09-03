ETV Bharat / technology

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ChatGPT ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 5:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ChatGPT ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ChatGPT ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ChatGPT ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ChatGPT ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ

ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ ਨੇ ਓਪਨਏਆਈ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।

ਕੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਡਾਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ X (ਟਵਿੱਟਰ) ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ChatGPT ਬੰਦ ਹੈ?

ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ChatGPT ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ!

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਊਟੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

