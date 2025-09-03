ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ChatGPT ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ChatGPT ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ChatGPT ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ChatGPT ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ
ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ ਨੇ ਓਪਨਏਆਈ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।
Is chatgpt still down? pic.twitter.com/dthLUp3Guu— Jay Moh (@jay_moh254) September 3, 2025
ਕੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਊਨਡਿਟੇਕਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
#ChatGPT— Rohan Rg (@RohanRg28794853) September 3, 2025
Chat gpt is down pic.twitter.com/LgVvSBMZq5
ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਡਾਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Everyone Right Now#ChatGPTdown #ChatGPT pic.twitter.com/xIIiy6u2nD— LiNkAN (@linkanpatidar0) September 3, 2025
ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ X (ਟਵਿੱਟਰ) ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ChatGPT ਬੰਦ ਹੈ?
Everyone running to X to see if ChatGPT is down. pic.twitter.com/9DX2fXlQAE— Heisenberg (@rovvmut_) September 3, 2025
ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ChatGPT ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ!
Anybody else facing this with ChatGPT?— Rajiv Verma | The Full-Stack Guy 🧑💻 (@hackernewbie) September 3, 2025
All the responses seem to be gone?#openai #ChatGPTdown pic.twitter.com/OWTaeccqVf
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Is ChatGPT down, or is he ghosting me? pic.twitter.com/kU5Ry9td50— BunBrida (@BunBrida) September 2, 2025
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਊਟੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
🚨 Global Outage Alert 🚨— Pankaj Agrawal (@iampankaj_007) September 3, 2025
ChatGPT is down worldwide millions of users left stranded without their AI assistant.
But this outage is more than just an inconvenience… 👇 pic.twitter.com/F9YN2f48vn
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ChatGPT is down and I’m forced to use my own brain. pic.twitter.com/3s0zaWZUiW— يوسف (@BasYaWad) September 3, 2025
ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
