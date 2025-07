ETV Bharat / technology

July 2025 ਸੈਲਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾ ਖਾਸ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ - 50MP FRONT CAMERA PHONES JULY 2025

Published : July 25, 2025 at 1:15 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

Oppo Reno 14 Pro 5G: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਾਮ Oppo Reno 14 Pro 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ FOV 90°, 5P ਲੈਂਸ ਅਤੇ AF ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 60fps/30fps 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 30fps/60fps 'ਤੇ 1080P ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ HDR ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 30fps 'ਤੇ 4K ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ TIME-LAPSE ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Nothing Phone 3: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਫੋਨ Nothing ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 3 ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ HDR ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ 1080p ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Vivo V50: ਵੀਵੋ ਦੇ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Vivo V50 ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਆਟੋਫੋਕਸ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ZEISS ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 4K ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

OnePlus Nord 5: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ OnePlus ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ OnePlus Nord 5 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP SAMSUNG ISOCELL JN5 ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈ-ਐਕਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋਫੋਕਸ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ 60/30 fps 'ਤੇ 1080p ਅਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਟੈਡੀ ਮੋਡ 'ਤੇ 60fps 'ਤੇ 1080p ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਲਫੀ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 31,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-