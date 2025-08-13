ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ, EMI ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Samsung Galaxy S24 'ਤੇ ਛੋਟ
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy S24 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 44,649 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 74,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5,223 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ EMI ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 46,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Samsung Galaxy S24 ਵਿੱਚ Exynos 2400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 6.2 ਇੰਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇਅ, 4000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 50MP+10MP+12MP ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 12MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ DSLR ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
MacBook 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਪਰ ਛੋਟ
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਯਾਨੀ MacBook ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ MacBook Air M4 ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 99,900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ MacBook ਨੂੰ ਸਿਰਫ 80,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ 13,832 ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ MacBook 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ MacBook ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ M4 ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨਾਲ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ MacBook ਦੋ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ 13.6 ਇੰਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ 15.3 ਇੰਚ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਸਕਾਈ ਬਲੂ, ਸਿਲਵਰ, ਸਟਾਰਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4 ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Lenovo ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ Lenovo ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Lenovo SmartChoice IdeaPad Slim 3 13th Gen Intel Core i7-13620h ਹੈ। ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 89,390 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 60,740 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 45,990 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7,250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
LG ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ LG ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ LG 4K UHD ਸਮਾਰਟ LED ਟੀਵੀ 43UR750056LC (43 ਇੰਚ) ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ 43-ਇੰਚ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 49,990 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੀਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 31,990 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ICICI ਜਾਂ AXIS ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 1,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 4K ਅਲਟਰਾ HD ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (3840*2160 ਪਿਕਸਲ) ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 60Hz ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 3 HDMI ਪੋਰਟ ਅਤੇ 2 USB ਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਵੀ webOS ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਟਪੁੱਟ 20W ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਸੇਲ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੇਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ 16 'ਤੇ ਆਫ਼ਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ 16 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 79,900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 71,200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ICICI ਜਾਂ SBI ਕਾਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 67,200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਈਫੋਨ 16 ਵਿੱਚ 6.1-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, A18 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 5-ਕੋਰ GPU, iOS 18 OS ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਇਸ ਫੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਫੋਨ 13 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
|ਮਾਡਲ
|ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ
|ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ
|ਆਈਫੋਨ 16
|79,900
|67,499 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ
|1,04,900
|98,900 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 16 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ
|1,44,900
|1,18,900 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 16e
|59,900
|50,900 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 16 ਪਲੱਸ
|89,900
|77,499 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 15 ਪਲੱਸ
|79,900
|63,999 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 15
|79,900
|61,900 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 14
|59,900
|50,490 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
|ਆਈਫੋਨ 13
|49,900
|42,499 (ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸੇਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ EMI ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
