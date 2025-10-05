ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਥਾਰ 2025, ਕੀਮਤ 9.99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ 2025 ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
Published : October 5, 2025 at 11:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਥਾਰ" ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 3-Door Thar ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅੱਪਡੇਟ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ 3-ਡੋਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:
- ਰੇਡੀਏਟਰ ਗਰਿੱਲ ਹੁਣ ਬਾਡੀ-ਕਲਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਬੰਪਰ 'ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਇਨਸਰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਡੁਅਲ-ਟੋਨ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਵਾੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵਾਈਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਤੇਲ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਟੈਂਗੋ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਬੈਟਲਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰੇਅ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ 2025 (3-ਡੋਰ) - 2 ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ
- ਟੈਂਗੋ ਲਾਲ (Tango Red)- ਨਵਾਂ ਰੰਗ
- ਬੈਟਲਸ਼ਿਪ ਸਲੇਟੀ (Battleship Grey)- ਨਵਾਂ ਰੰਗ
- ਨੈਪੋਲੀ ਕਾਲਾ (Napoli Black)
- ਐਵਰੈਸਟ ਵ੍ਹਾਈਟ (Everest White)
- ਐਕੁਆਮਰੀਨ (Aquamarine)
- ਰੇਜ ਹਰਾ (Rage Green)
|ਫੀਚਰ
|ਵੇਰਵੇ
|ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪ
|1.5L CRDe ਡੀਜ਼ਲ, 2.2L mHawk ਡੀਜ਼ਲ, 2.0L mStallion ਪੈਟਰੋਲ
|ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ
|6-ਸਪੀਡ MT ਅਤੇ 6-ਸਪੀਡ AT
|ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ
|RWD ਅਤੇ 4x4 ਦੋਵੇਂ
|ਵਹੀਲ
|16-ਇੰਚ ਸਟੀਲ, 18-ਇੰਚ ਅਲਾਏ
|ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ
|26.03cm HD ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ, ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ
|ਸੇਫਟੀ
|ਦੋਹਰੇ ਏਅਰਬੈਗ, ABS, ESP, ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ, ਹਿੱਲ ਡੀਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ, ISOFIX
|ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
|226mm
|ਵਾਟਰ ਵੈਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ
|650mm
ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਤਿੰਨ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:
- mStallion 150 TGDi ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ - 2.0L, 150hp, 300-320Nm ਟਾਰਕ
- mHawk 130 CRDe ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ - 2.2L, 130hp, 300Nm ਟਾਰਕ
- D117 CRDe ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ - 1.5L, 117hp, 300Nm ਟਾਰਕ
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ, 6-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ, RWD, ਅਤੇ 4x4 ਡਰਾਈਵਟ੍ਰਾਈਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
- ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 26.03cm HD ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ (Android Auto + Apple CarPlay)
- ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ II (altimeter, compass, roll & pitch meter)
- ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਰੀਅਰ ਏਸੀ ਵੈਂਟਸ, ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
- ਡਰੇਨ ਪਲੱਗਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣਯੋਗ ਫਰਸ਼ (ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ)
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਥਾਰ ਦੋਹਰੇ ਏਅਰਬੈਗ, ABS, ਰੋਲ-ਓਵਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ESP, ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਡਿਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ, ISOFIX ਮਾਊਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼-ਸੇਫ ਬਾਡੀਸ਼ੈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਥਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
|ਵੇਰੀਐਂਟ
|ਇੰਜਣ
|ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ
|ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ
|ਕੀਮਤ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ)
|AXT RWD MT
|1.5L ਡੀਜ਼ਲ (D117 CRDe)
|RWD (ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ)
|6-ਸਪੀਡ MT
|₹9.99 ਲੱਖ
|LXT RWD MT
|1.5L ਡੀਜ਼ਲ (D117 CRDe)
|RWD
|6-ਸਪੀਡ MT
|₹12.19 ਲੱਖ
|LXT 4WD MT
|2.2L ਡੀਜ਼ਲ (mHawk) 4WD
|4WD (ਫੋਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ)
|6-ਸਪੀਡ MT
|₹15.49 ਲੱਖ
|LXT 4WD AT
|2.2L ਡੀਜ਼ਲ (mHawk) 4WD
|4WD
|6-ਸਪੀਡ AT
|₹16.99 ਲੱਖ
|LXT RWD AT
|2.0L ਪੈਟਰੋਲ (mStallion Turbo)
|RWD
|6-ਸਪੀਡ AT
|₹13.99 ਲੱਖ
|LXT 4WD MT
|2.0L ਪੈਟਰੋਲ (mStallion Turbo)
|4WD
|6-ਸਪੀਡ MT
|₹14.69 ਲੱਖ
|LXT 4WD AT
|2.0L ਪੈਟਰੋਲ (mStallion Turbo)
|4WD
|6-ਸਪੀਡ AT
|₹16.25 ਲੱਖ