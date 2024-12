ETV Bharat / technology

Mahindra ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

MAHINDRA RENAMES HIS NEW LAUNCH CAR ( Mahindra & Mahindra )

By ETV Bharat Tech Team

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮਹਿੰਦਰਾ XEV 9e ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ BE 6e ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ BE 6e ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ BE 6 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ '6e' ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ BE 6e ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ 12 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 6e ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ 'BE 6e' ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ '6E' ਲਈ।