ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ Tesla Model Y ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟੇਸਲਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ ਵਾਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹੈ।

MAHARASHTRA MINISTER GETS MODEL Y
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਖਰੀਦੀ Tesla Model Y (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 8:37 PM IST

ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ Tesla ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ Tesla Model Y ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ ਵਾਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਹਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

MAHARASHTRA MINISTER GETS MODEL Y
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਮਾਡਲ ਵਾਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।"

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਸਮਰੁੱਧੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Tesla Model Y
Tesla Model Y ਦੀ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (Tesla India)

Tesla Model Y ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੀਮਤ

Tesla Model Y(ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ)
ਮਿਆਰੀ59.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਲੰਬੀ-ਸੀਮਾ67.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
Tesla Model Y
ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ (Tesla India)

Tesla Model Y ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ

Model Y ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ WLTP ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸਿਰਫ 5.9 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ WLTP-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ 622 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ 5.6 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 201 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Tesla Model Y
Tesla Model Y ਦੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (Tesla India)

Tesla Model Y ਇੰਡੀਆ-ਸਪੈਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇੰਡੀਆ-ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Tesla Model Y ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ 15.3-ਇੰਚ ਸੈਂਟਰਲ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਪਾਵਰਡ, ਹੀਟਡ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟਾਂ, ਪਾਵਰਡ ਟੂ-ਵੇਅ ਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੀਟਡ ਰੀਅਰ ਸੀਟਾਂ, 9-ਸਪੀਕਰ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ, 8-ਇੰਚ ਰੀਅਰ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ।

Tesla Model Y
ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ Y ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (Tesla India)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਪਾਵਰਡ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਏਸੀ ਵੈਂਟ, 8 ਬਾਹਰੀ ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਗਲਾਸ ਰੂਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ (ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ Tesla Model Y ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

