ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ "Made by Google" ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Made by Google ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ, ਸਟੀਫਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜੋਨਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Ask more of your phone | 8.20.25— Made by Google (@madebygoogle) August 19, 2025
Watch #MadeByGoogle tomorrow at 1pm ET: https://t.co/nEgVpOmUCI pic.twitter.com/pEeaQ8oGSf
ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਾਰ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ਅਤੇ Pixel 10 Pro Fold ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Pixel 10 Pro Fold ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਐਸਐਮਸੀ ਦੀ 3nm ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Live from NYC, it's #MadeByGoogle '25!— Made by Google (@madebygoogle) August 15, 2025
Tune in on August 20th at 1pm ET to catch our latest products and celebrate 10 generations of Pixel with all these special guests & more 👀
Are you ready to get outside your comfort phone? https://t.co/3qmNQCXzzo pic.twitter.com/9IA1pO9G6F
ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੇਡ ਬਾਏ ਗੂਗਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 4 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਆਕਾਰਾਂ 41mm ਅਤੇ 45mm ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣਾਂ WiFi ਅਤੇ LTE ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ W5 Gen 1 ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਨਵਾਂ Google M55 ਕੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਅਰਬਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ 2a ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ TWS ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ (ANC) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
