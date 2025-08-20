ETV Bharat / technology

ਅੱਜ 'Made by Google' ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ, ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਸਮੇਂ - MADE BY GOOGLE EVENT TIME

ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ 'Made by Google' ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MADE BY GOOGLE EVENT TIME
MADE BY GOOGLE EVENT TIME (GOOGLE Pixel)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 20, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ "Made by Google" ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Made by Google ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ, ਸਟੀਫਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜੋਨਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਾਰ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ਅਤੇ Pixel 10 Pro Fold ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Pixel 10 Pro Fold ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਐਸਐਮਸੀ ਦੀ 3nm ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੇਡ ਬਾਏ ਗੂਗਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 4 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਆਕਾਰਾਂ 41mm ਅਤੇ 45mm ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣਾਂ WiFi ਅਤੇ LTE ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ W5 Gen 1 ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਨਵਾਂ Google M55 ਕੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਅਰਬਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ 2a ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ TWS ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ (ANC) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ "Made by Google" ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Made by Google ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ, ਸਟੀਫਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜੋਨਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਾਰ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ਅਤੇ Pixel 10 Pro Fold ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Pixel 10 Pro Fold ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਟੈਂਸਰ ਜੀ5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਐਸਐਮਸੀ ਦੀ 3nm ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੇਡ ਬਾਏ ਗੂਗਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਪਿਕਸਲ ਵਾਚ 4 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਆਕਾਰਾਂ 41mm ਅਤੇ 45mm ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣਾਂ WiFi ਅਤੇ LTE ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ W5 Gen 1 ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਨਵਾਂ Google M55 ਕੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਅਰਬਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਬਡਸ 2a ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ TWS ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ (ANC) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

MADE BY GOOGLE EVENTGOOGLE PIXEL 10 SERIESGOOGLE PIXEL 10 SERIES LAUNCH DATEGOOGLE PIXEL 10 SERIES FEATURESMADE BY GOOGLE EVENT TIME

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਜਾਣ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.