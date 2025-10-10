ETV Bharat / technology

LinkedIn ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 'Open to Work' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਓਪਨ ਟੂ ਵਰਕ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲਿੰਕਡਇਨ (Linkedin)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 9:02 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ "ਓਪਨ ਟੂ ਵਰਕ" ਫੀਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ "ਓਪਨ ਟੂ ਵਰਕ" ਫੀਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਲਿੰਕਡਇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ?

  1. ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  2. ਉੱਥੇ 'Open to work' ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
  3. ਹੁਣ 'Finding a new job' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  4. ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਭਰੋ।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ “Recruiters only” ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
  6. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "All LinkedIn members" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਿੰਕਡਇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

