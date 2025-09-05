ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 5, 2025 at 3:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Lava ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Lava Bold N1 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Lava Bold N1 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Lava Bold N1 5G ਵਿੱਚ 6.75-ਇੰਚ ਦੀ HD+ LCD ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 90Hz ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੂ ਬਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ 20:9 ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ Unisoc T765 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4GB ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਮ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ RAM 8GB ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ SD ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਟਅਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਮਰਾ 13MP ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਨਾਈਟ, ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ 30fps 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 5MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
#BoldN15G – Be Fearless.— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 5, 2025
Spl. Launch Price 👇🏻
4GB+64GB – ₹6,749*
4GB+128GB – ₹7,249*
Sale Starts on Day 1 of Amazon Great Indian Festival Early Deals
True 5G – Works on ALL Indian 5G networks.
Supports 4K Video Recording at 30FPS & Much More.
*Incl. of offers
**Virtual RAM pic.twitter.com/s8CrJU04SH
ਇਹ ਫੋਨ ਦੋ ਨੈਨੋ ਸਿਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ Wi-Fi, ਬਲੂਟੁੱਥ 4.2, OTG ਅਤੇ USB ਟਾਈਪ-C ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨ IP54 ਡਸਟ ਅਤੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਰੋਧਕ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 18W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10W ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਡੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#BoldN15G— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 5, 2025
Spl. Launch Price 👇🏻
4GB+64GB – ₹6,749*
4GB+128GB – ₹7,249*
👉🏻 https://t.co/XjwmC39mMB
Sale Starts on Day 1 of Amazon Great Indian Festival Early Deals
True 5G – Works on ALL Indian 5G networks.
4K Video Recording at 30FPS & Much More.
*Incl. of offers
**Virtual RAM pic.twitter.com/YaMLUgrdGY
Lava Bold N1 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ 4GB + 64GB ਦੀ ਕੀਮਤ 7,499 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ 4GB + 128GB ਦੀ ਕੀਮਤ 7,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6,749 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7,249 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-