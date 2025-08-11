ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Lava ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 7.55mm ਮੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ 50MP AI ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ 13,499 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
Blaze AMOLED 2 5G - Price: ₹13,499— Lava Mobiles (@LavaMobile) August 11, 2025
Available at your nearest retail store
Sale starts on Amazon - 16th Aug
✅ 16.94cm (6.67”) FHD+ AMOLED Display
✅Slimmest in the Segment*– 7.55mm body with Linea Design
✅ 50MP AI Camera with Sony Sensor
*Source:Techarc (Smartphones under 15K) pic.twitter.com/QUOOCmc0EX
Lava Blaze AMOLED 2 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ FHD+Resolution ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਪ ਅਤੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬਾਕੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7060 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 6GB ਦੀ LPDDR5 RAM ਅਤੇ 128GB ਦੀ UFS 3.1 ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। Lava Blaze AMOLED 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਈਡ 15 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ AI ਕੈਮਰਾ ਸੋਨੀ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ 33ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
