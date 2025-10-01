Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
Published : October 1, 2025 at 10:22 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ Samsung Galaxy Tab A11+ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ, Galaxy Tab A11 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Galaxy Tab A11+ ਵਿੱਚ 90Hz ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ 11-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ One UI 8 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Gemini AI ਏਕੀਕਰਣ ਵੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ DeX ਮੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ PC ਵਰਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ Samsung Notes ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਟੂਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐੱਸਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 2TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਜੈਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 25W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,040mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।