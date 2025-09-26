ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਰੇਂਜ-ਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ LFP ਬੈਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੰਗ ਰੇਂਜ-ਐਕਸ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LFP) ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 26, 2025 at 5:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੰਗ ਰੇਂਜ-ਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਿਆ ਨਗਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LFP) ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। AIS 156 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਇਨੇਟਿਕ DX ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਂਜ-ਐਕਸ LFP ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (BMS) ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 2,000-3,000 ਚਾਰਜ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਥਰਮਲ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਜਿੰਕਿਆ ਫਿਰੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਂਜ-ਐਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਡੀਐਕਸ ਈਵੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਏਆਈਐਸ 156 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਂਜ-ਐਕਸ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਰੇਂਜ-ਐਕਸ ਦਾ ਅਹਿਲਿਆ ਨਗਰ ਪਲਾਂਟ
ਅਹਿਲਿਆ ਨਗਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਓਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ POKE-YOKE ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਡੀਐਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਡੀਐਕਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ₹1.12 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹1.18 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: DX ਅਤੇ DX+। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ 1984 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ DX ਨੇਮਪਲੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਇਨੇਟਿਕ DX+ ਵੇਰੀਐਂਟ ਰੇਂਜ-ਐਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ 2.6 kWh LFP ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ IDC-ਰੇਟਿਡ ਰੇਂਜ 116 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਮੋਡ (ਰੇਂਜ, ਪਾਵਰ, ਅਤੇ ਟਰਬੋ), ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਅਤੇ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ ਹੈ।